Reato di stupro in Ue | vola la petizione italiana

«Sempre più violenti, si comportano con le donne come se fossero degli oggetti. Non hanno nessuna empatia per le vittime, non capiscono le sofferenze che possono provocare e comunque ...Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita con il fidanzato e stuprata, in pieno giorno a Catania, da sette egiziani in affido alle comunità alloggio. Una ragazza di 21 anni è stata violentata e rapin ...Il semplice fatto di dire “non voglio” è sufficiente affinché le insistenze possano configurare violenza sessuale.