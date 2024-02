Re Carlo III ha il cancro | il sovrano ha iniziato le cure

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A ReIII è stato diagnosticato il. Dopo l’intervento degli scorsi giorni Buckingham Palace annuncia le fragili condizioni di salute del. Secondo quanto riportato non si tratta di un tumore alla prostata ma è stato trovato a margine dell’intervento cui il re è stato sottoposto poco più di una settimana fa nella L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – Re Carlo III ha il cancro e oggi ha iniziato le cure . Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni ... (periodicodaily)

19.35 A re Carlo III del Regno Unito è stato diagnosticato una forma di cancro . La notizia è stata diffusa da Buckingham Palace, precisando che non ... (servizitelevideo.rai)

Re Carlo III ha il cancro e oggi ha iniziato le cure . Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero ... (metropolitanmagazine)

La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata: "Durante la recente procedura ospedaliera evidenziato un ... (sbircialanotizia)

La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata: "Durante la recente procedura ospedaliera evidenziato un ... (sbircialanotizia)

Re Carlo III ha un cancro. Il male è stato scoperto la scorsa settimana durante il ricovero resosi necessario per l’intervento alla prostata, anche se il tumore riguarderebbe un’altra parte del corpo."Tutto il Paese oggi farà il tifo per il Re. A Carlo III i migliori auguri per una completa e pronta guarigione", scrive su X l'ex premier Boris Johnson.Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!