Re Carlo III ha il cancro | il drammatico annuncio di Buckingham Palace

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Londra, 5 febbraio 2024 – ReIII ha il, lo ha reso noto. Il monarca 75enne è reduce dall'operazione alla prostata subita pochi giorni fa. Ma proprio gli esami fatti in ospedale per l'operazione hanno svelato il tumore. Il suo staff rende noto che il re rimanderà gli impegni durante la terapia, ma non ha precisato che tipo diaffligge il sovrano. Da fonti vicine al re si apprende che non si tratta dialla prostata. Il re ha già iniziato lunedì "cure regolari", si legge nella nota, dove si sottolinea che il monarca "rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile".