Re Carlo ha un cancro – l’annuncio di Buckingham Palace

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il primo anno di regno di Renon è iniziato nel migliore dei modi dato che gli è stato diagnosticato il. Lo hanno annunciato oggi datramite una nota diramata dai social. La diagnosi è arrivata a pochi giorni di distanza dal suo ricovero per un intervento alla prostata. “Durante il recente intervento ospedaliero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di” – si legge nel comunicato della Royal Family – “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche ...

Re Carlo III ha il cancro e oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata ...Roma, 5 feb. – A Carlo III re del Regno Unito è stato diagnosticato un tumore. Lo riferisce la Bbc, citando Buckingham Palace. Il sovrano è stato da poco dimesso dall’ospedale dove ha… Leggi ...Il cancro è stato scoperto durante il recente trattamento per un ingrossamento della prostata. Per stargli accanto, Camilla Parker Bowles, 76, ha ridotto gli impegni Royal che erano stati programmati ...