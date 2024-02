Re Carlo ha un cancro | la scoperta dopo il ricovero per la prostata | «Impegni pubblici sospesi» Il principe Harry pronto a rientrare a Londra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) ReIII ha un. Il male è stato scoperto la scorsa settimana durante ilalla London Clinic resosi necessario per l’intervento alla, anche se il tumore riguarderebbe un’altra parte del corpo. Buckingham Palace ha confermato la notizia, ma non ha voluto fornire ulteriore dettagli su dove ilsia localizzato o di che tipo sia, limitandosi a sottolineare che il tumore è considerato «trattabile» e che il sovrano, 75 anni, ha iniziato da oggi «cure regolari» per debellarlo. Il ritiro diIII dagliufficiali a questo punto non potrà che proseguire, anche se – fa notare la corte – questo non significa in alcun modo l’inabilità del capo dello Stato a continuare ad assolvere ai suoi diritti ...