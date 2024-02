Re Carlo ha un cancro | la scoperta dopo il ricovero per la prostata | «Da oggi in cura»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) ReIII ha un. Il male è stato scoperto la scorsa settimana durante ilresosi necessario per l’intervento alla, anche se il tumore riguarderebbe un’altra parte del corpo. A dare la notizia della scoierà è la Bbc. Il sovrano, che ha 75 anni, ha iniziato da«cure regolari» contro il, «rimane del tutto positivo» al riguardo e «non vede l’ora di tornare ai suoi pieni impegni appena possibile», fa sapere Buckingham Palace. Leggi anche: I ricoveri in ospedale fanno bene a Kate Middleton e Re: crescono nei sondaggi i reali inglesi Londra, Reè stato operato per l’intervento alla. «Il Re sta bene» L’isolamento del Principe Harry. «Non è stato avvisato in tempo ...