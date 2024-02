Re Carlo ha il cancro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

ReIII ha il. Lo ha annunciato Buckingham Palace, spiegando che al sovrano è stata diagnosticata una forma tumorale per la quale ha già iniziato le relative terapie. Non ci sono notizie ufficiali sulla tipologia di tumore, ma a quanto si apprende la malattia non sarebbe collegata al recente intervento subito alla prostata. Il sovrano, fa a sapere il palazzo reale, "rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile". Articolo in aggiornamento