Re Carlo ha il cancro | ma non alla prostata | il comunicato di Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Al reIII è stata diagnosticata una forma di. La dichiarazione arriva da. La diagnosi arriva dopo il trattamento per un ingrossamento della. Al momento il Palazzo non ha confermato quale tipo diabbia il sovrano. Reha il, ma non: ildiPalac ReIII ha un, lo riferisce anche la «Bbc». A pochi giorni dall’operazionesubita dal sovrano 75enne britannico, i medici avrebbero scoperto il nuovo problema di salute. Un portavoce del Palazzo ha dichiarato: “Sua Maestà è stata curato per un ...