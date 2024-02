“Re Carlo ha il cancro” | l’annuncio in una nota di Buckingam Palace

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Reha ile oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckinghamin una. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata. Nel comunicato non si precisa il tipo diche ha. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un re Carlo raggiante e di buon umore ha salutato il pubblico mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale, dopo il ricovero per l'intervento alla ...Quasi due anni di attesa per una mammografia, un anno per una ecografia, screening oncologici in ritardo. Sia l'occasione per riflettere ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloCrescono i numeri del cancro e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari: nel 2050 si stimano oltre 35 milioni di nuovi ...