Re Carlo ha il cancro | l’annuncio di Buckingham Palace non precisa altro e getta i sudditi nello sconforto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Reha il: il sovrano ha già cominciato le cure. Il drammatico annuncio arriva a pochi giorni dall’operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico, proprio quando i, rinfrancati dall’esito dell’intervento e ormai rassicurati dalle notizie e dai bollettini medici che avevano messo a tacere rumors e dubbi sulle sue reali condizioni di salute, cominciavano a placare incertezze e sospetti. Ora, il popolo britannico torna in ansia e si stringe attorno al suo Re, incassando nuovo sgomento per una diagnosi arrivata da un comunicato diin cui non siche tipo di patologia tumoraleIII si ritrovi ad affrontare. L’unica certezza, al momento, è che sua Maestà ha già intrapreso il percorso terapeutico prescritto ...

Re Carlo III ha il cancro e oggi ha iniziato le cure. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La diagnosi arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata ...Roma, 5 feb. – A Carlo III re del Regno Unito è stato diagnosticato un tumore. Lo riferisce la Bbc, citando Buckingham Palace. Il sovrano è stato da poco dimesso dall’ospedale dove ha… Leggi ...Il cancro è stato scoperto durante il recente trattamento per un ingrossamento della prostata. Per stargli accanto, Camilla Parker Bowles, 76, ha ridotto gli impegni Royal che erano stati programmati ...