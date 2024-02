“Re Carlo ha il cancro” | l’annuncio choc della Royal Family

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A reè stato diagnosticato il. Questa la dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace e riportata dal Sun, citando una nota in cui la Casa Reale ha precisato come, una volta che il sovrano si era recato alla London Clinic per un’operazione alla prostata, ha ricevuto la diagnosi. Nel testo si parla di “una forma di”, senza ulteriori dettagli. Il re, nel frattempo, è rientrato a casa dopo l’intervento ma, su consiglio dei medici, al momento ha rinviato tutti gli impegni più gravosi e ha deciso di concedersi qualche settimana di riposo.sulle condizioni di salute diè arrivato a otto giorni dalle dimissioni dall’ospedale, a seguito di un intervento che il sovrano aveva programmato da tempo un ...