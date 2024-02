Re Carlo ha il cancro | ipotesi abdicazione A succedergli sarebbe il figlio William

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Buckingham Palace ha annunciato lunedì che al reIII è stato diagnosticato un. La dichiarazione afferma che i test sono stati effettuati e hanno rivelato una “forma di”. “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici”, ha aggiunto. “Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statalie delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito.” Re“rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”, ha aggiunto. La notizia deldiagnosticato a re, diffusa da Buckingham Palace, apre una serie di interrogativi, a partire da quali siano le reali ...

