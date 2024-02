Re Carlo ha il cancro | Harry torna a Londra per suo padre

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’Inghilterra è stata sconvolta da una notizia atroce, che scuote nuovamente il trono dopo la morte della Regina Elisabetta II. Da Buckingham Palace hanno informato il regno, e dunque il mondo, della malattia diagnosticata al sovrano. Reha il. Dopo il recente periodo trascorso in clinica, è stato naturale per molti credere che si tratti di tumore alla prostata. Da corte informano però che non si tratta di questo. Non è stato però fornito alcun aggiornamento sotto quest’aspetto. Ciò al fine di evitare speculazioni sulle chance di sopravvivenza del Re. Reha ilIl trattamento per l’ingrossamento della prostata è stato salvifico, dunque. Proprio durante questi esami, infatti, i medici hanno voluto approfondire con ulteriori test. È così giunta la conferma di un sospetto gravoso: Re ...