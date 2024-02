Re Carlo e il cancro | le regole di Buckingam Palace | nessuno potrà sostare davanti alla clinica | né fare foto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La notizia è esplosa tra le mani della stampa inglese alle 6 del pomeriggio: reha une non èprostata. Oggi ha iniziato i trattamenti, non è dato sapere quali esattamente, ovvero se si tratti di radioterapia o chemio o quant’altro, ma Buckinghamha ritenuto di rendere note le sue condizioni, come già avvenuto per il suo ricoveroLondon Clinic, per generare una sensibilizzazione nella popolazione, invitata aprevenzione e ad informarsi sulle patologie più diffuse a quell’età. In questo caso, però, c’è anche di più perchéIII, oggi 75enne, ha un ruolo attivo nella battaglia contro questo male: da tempo, infatti, è patron di numerose associazioni di beneficienza che si occupano dei malati e delle loro famiglie. Oggi, lui è uno di ...