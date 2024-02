Re Carlo | diagnosticato il cancro | l’annuncio di Buckingham Palace

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A Reè statoun, ha annunciato. La diagnosi è stata fatta di recente mentre Charles era in cura presso la London Clinic per un ingrossamento benigno della prostata. In una dichiarazione,ha dichiarato: “Durante la recente procedura ospedaliera del re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di. “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. “Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come al ...