Re Carlo di buon umore nella prima uscita dopo l’intervento

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un reraggiante e diha salutato il pubblico mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale,il ricovero per l'intervento alla prostata. Il sovrano, accompagnato da Camilla, scrive il Daily Mail, è apparso in forma perfetta, quando ha salutato una

La puntata di martedì 21 novembre, l’ultima di questa stagione di Boomerissima parte subito in quarta. Alessia Marcuzzi come, sempre, gestisce la ... (europa.today)

«Il ministro dell’economia e delle finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico e finanziario ma per come ... (open.online)

(Adnkronos) – Un re Carlo raggiante e di buon umore ha salutato il pubblico mentre si dirigeva verso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Sandringham per la messa domenicale, dopo il ricovero per l'i ...La lettera da Buckingham Palace con lo stemma dorato della casa reale ci ha messo otto mesi per arrivare a Manduria. Ma la felicità nel riceverla è valsa l’attesa per ...(Adnkronos) – Un bar nel pieno della movida sanremese, i cornetti caldi di prima mattina, la macchina per il caffè fumante e due baristi d'eccezione a prendere le ordinazioni: Francesco Renga e Nek.