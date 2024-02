Re Carlo | arriva il drammatico annuncio di Buckingham Palace | il comunicato ufficiale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Reilda parte di: ilsul sovrano britannico Come un fulmine a ciel serenola drammatica notizia che sconvolge non solo il Regno Unito, ma tutto il mondo. Secondo quanto riportato da, attraverso un, sono state rese note delle informazioni molto importanti sulle condizioni di salute di ReIII. Il sovrano britannico ha un cancro. Nella nota è stato diramato anche che il monarca ha iniziato le terapie di rito. Anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sul tipo di cancro che abbia, Re, il ...