Razzismo | Abodi promette | “Ci saranno altre iniziative | bisogna essere efficaci e tempestivi”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il ministro per lo sport e i giovani Andreaè tornato a parlare del temadopo i fatti di Udine: “Ci, è importante precedere la cronaca e non subirla.: stiamo valutando nuove proposte insieme al ministro dell’interno Piantedosi“.ha poi voluto elogiare il lavoro dell’Udinese: “E’ una delle società più impegnate dal punto di vista della responsabilità sociale ed ha individuato e allontanato i responsabili dallo stadio in maniera tempestiva. Ciò mitigherà l’amarezza, ma non eliminerà il rischio che episodi del genere si ripetano in futuro“. SportFace.