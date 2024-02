Razzìa in villa a Ferrara | rubati orologi | gioielli e soldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Il gruppo WhatsApp, Sei di Aguscello se…, era servito per lanciare l’allarme. Erano gli anni di Igor il russo e la sua banda. Gli anni dell’agguato a Pier Luigi Tartari, 73 anni, di Aguscello, rapinato, sequestrato nel settembre 2015 mentre tornava a casa, ucciso. Anni di furti, in calce la stessa firma. Adesso, è passato un bel po’ di tempo, WhatsApp serve ancora. Per lanciare l’sos tra i residenti per la serie di furti nelle case. Il primo episodio il 5 gennaio. Il secondo lunedì sera, intorno alle 18. C’è un messaggio nel gruppo web, si invita a segnalare ‘presenze sospette’. Ma non passa molto tempo, appena pochi giorni. I ladri tornano a colpire. E’ giovedì, sono circa le 18. Entrano in unain pietravista, in via Furio Mingozzi, strada che punta verso via Comacchio. Ricco il bottino. Via...