Rayo Vallecano-Siviglia | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Non è certo un periodo fortunato per il Rayo Vallecano: dopo 4 punti in 4 partite, i Matagigantes erano finalmente tornati a giocare una gara di ... (infobetting)

Pronostico Vallecano-Siviglia, quote scommesse e dove vederla in TV. Scopri la nostra previsione per il match di oggi 05/02/2024 in La Liga.Questa sera alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per la sfida della ventitreesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Rayo Vallecano e Siviglia. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...I pronostici di lunedì 5 febbraio: c'è il posticipo di Serie A tra Roma e Cagliari, si gioca pure in Liga, Premier League e altri tornei minori.