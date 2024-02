Rayo Vallecano-Siviglia | c’è anche Francesco Totti in tribuna in compagnia del figlio Cristian FOTO

Rayo Vallecano-Siviglia (lunedì 05 febbraio 2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. La giornata si chiude a Vallecas

Non è certo un periodo fortunato per il Rayo Vallecano: dopo 4 punti in 4 partite, i Matagigantes erano finalmente tornati a giocare una gara di ... (infobetting)