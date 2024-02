Ravanelli onesto | «Inter vittoria meritata! Dominato in tutte le partite»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)in collegamento con Radio Anch’io Sport è abbastanzanell’analisi della partita che ha visto l’trionfare ai danni della Juventus a San Siro.MERITATA – Fabriziocommenta in maniera corretta ladell’contro i bianconeri: «La Juventus mi è sembrata un po’ troppo timida, non pronta per poter giocare questecon gli effettivi a disposizione. Mi è sembrata con poca consapevolezza di poter mettere in difficoltà l’. I nerazzurri hanno dimostrato una maturità reduce da un percorso positivo, è una squadra che adesso gioca a memoria e ieri sera ha meritato di vincere perché ha avuto tante occasioni. Szczesny è stato veramente memorabile in qualche parata. ...