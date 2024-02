Ravanelli | «Inter forte | Juventus timida! Thuram mix fra due ex»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024)ammette la superiorità dell’nei confronti della sua ex squadra, la. Dopo il derby d’Italia l’ex attaccante si è espresso a lungo nel corso di Pressing Serie A su Italia 1. ABBATTUTI – Da ex juventino, Fabrizionon è contento dell’atteggiamento: «Prima della partita è logico che una squadra come ladebba avere l’obbligo di pensare di fare una grande partita, andare a Milano e vincerla. Però poi c’è una squadra come l’che è veramente. Lo diciamo da tanto tempo: dopo la Champions League ha migliorato la consapevolezza. È stata la differenza, di questa squadra meravigliosa come l’che gioca un calcio di grande velocità e tecnica. Ti può mettere in difficoltà in ogni momento della partita, sotto ...