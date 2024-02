Rapinatore e ladro seriale arrestato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Cri di Legnano l’altra notte è intervenuta in città per soccorrere un 37enne aggredito. Erano le 3.25 quando in via Carlo Poerio sarebbe stato aggredito ed abbandonato in strada. Non si sa esattamente cosa sia accaduto ma l’uomo era in forte stato di agitazione. È stato trasportato all’ospedale di Castellanza. Indagadi Stato di Legnano. La stessahaun uomo con precedenti e responsabile di una serie di furti nei box auto a Legnano, in zona piscina, e nei Comuni limitrofi. È colpevole anche di rapina. Si tratta di un tunisino di 39 anni, irregolare e dovrà rispondere di 9 reati tra cui rapina, furto e indebito utilizzo di carte di credito.