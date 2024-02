Ranking Wta aggiornato a lunedì 5 febbraio | guadagnano posizioni Bronzetti e Cocciaretto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) IlWta2024. Nessuna novità in top 10, con Iga Swiatek salda al comando seppur impensierita da Aryna Sabalenka, reduce dal titolo a Melbourne. Chi mette nel mirino le prime 10 è Jelena Ostapenko, che a Linz ha vinto il suo secondo titolo stagionale ed è fuori di una manciata di punti dalla top 10. Giornata positiva anche per il tennis azzurro: Luciaed Elisabettarispettivamente 5 e 4e si avvicinano alla top 50. La numero uno d’Italia rimane però Jasmine Paolini, che occupa il 25° posto. Di seguito la classifica aggiornata.WtaIga Swiatek (Pol) 9.770 (–) Aryna ...

Jasmine Paolini continua a volare in questo Australian Open 2024: per la giocatrice toscana è arrivato il primo approdo alla seconda settimana di un ... (oasport)

È passata ormai oltre una settimana dagli Australian Open 2024, una data che resterà ben impressa per diverso tempo per tutti gli appassionati. Jannik Sinner ha fatto la storia diventando il primo ten ...Continua a funzionare l'accoppiata tutta azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a Parigi 2024, ma questa coppia sta dimostrando di avere ottime c ...Gli Australian Open hanno fatto emergere una nuova tennista d’élite, la cinese Qinwen Zheng. La 21enne è stata sconfitta soltanto in finale da Aryna Sabalenka (che ha bissato il successo dell’edizione ...