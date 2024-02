Ranking WTA 5 febbraio 2024 | top ten immobile con Swiatek leader | risalgono Bronzetti e Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Come di consueto, ilWTA non vede sostanziali variazioni nelle zone alte dopo gli Australian Open. Continua il regno di Iga: la polacca, peraltro, rimarràalmeno fino al Sunshine Double. Difficilmente varierà anche quel che riguarda i primi tre posti lungo il prossimo futuro. Nelle immediate vicinanze della top 100 si aggira Jelena Ostapenko: la lettone, vincendo a Linz, si porta a soli 47 punti dalla ceca Karolina Muchova. Come spesso capita, però, il balzo numericamente più importante arriva dal basso, con la britannica Jodie Burrage al numero 88 per un saldo positivo di +14 con i quarti raggiunti proprio in Austria.WTA Lunedì 51 Iga(POL) 9770 2 Aryna Sabalenka 8905 3 Coco Gauff (USA) 7200 4 Jessica Pegula (USA) ...