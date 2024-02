Ranking Atp aggiornato a lunedì 5 febbraio | Sinner resta al quarto posto | best ranking per Cobolli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) IlAtp2024.invariata la top 10, con Novak Djokovic che continua a guardare tutti dall’alto, tallonato da Carlos Alcaraz. Completano il quartetto – che ha oltre tremila punti di vantaggio sugli altri – il russo Daniil Medvedev e l’azzurro Jannik, sempre primo nella Race e determinato al sorpasso nei prossimi mesi. La notizia più lieta per il tennis azzurro è ildi Flavio, che in virtù dei quarti di finale raggiunti a Montpellier ha guadagnato cinque posizioni, portandosi a ridosso della top 70. Di seguito la nuova graduatoria.ATP5 ...

Flavio Cobolli non si ferma più e continua a macinare vittorie, sbarazzandosi agevolmente del francese Constant Lestienne (6-4 6-1 in 82 minuti) e ... (oasport)

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale dell’Open Sud de France 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Montpellier, ... (oasport)

Una vittoria e una sconfitta. E' questo il bilancio in casa Italia nell'ultimo turno di qualificazioni dell'ATP250 di Cordoba. Sulla terra rossa argentina Luciano Darderi e Marco Cecchinato sono scesi ...Il romano è l'italiano che ha guadagnato più posizioni (24) tra i primi 20 nel ranking ATP. Best ranking anche per Giulio Zeppieri (110, +23), che a Melbourne si è qualificato e ha raggiunto il ...Delusione Cecchinato in Argentina: ko contro Burruchaga. Si ritira Stefanini, Bronzetti si arrende a Krueger in quel di Abu Dhabi ...