Raddoppio ferroviario | Salvini | “Abbiamo fame di opere pubbliche | le infrastrutture non hanno colore politico”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bergamo. L’avvio del cantiere per ildella linea tra Ponte San Pietro e Bergamo, insieme a quello per la nuova stazione, è l’occasione per radunare tutte le istituzioni del territorio e non solo, a partire dal Ministro dei Trasporti e delleMatteo, il Ministro per l’Autonomia Roberto Calderoli, le parlamentari della Lega Rebecca Frassini e Daisy Pirovano, l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’assessore alla Riqualificazione del Comune di Bergamo Francesco Valesini, il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, insieme ai vertici di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, e Fs, Marco Piuri, a monsignor Giulio della Vite che ha benedetto l’avvio dei lavori, ma anche i sindaci di Curno Andrea Saccogna e di Mozzo Gianluigi ...