Raddoppio ferroviario | protesta dei cittadini di Curno | “Importante investire sui treni | ma non così”

(Di lunedì 5 febbraio 2024). Nel primo giorno di interruzione della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo non si placano le polemiche: diversisi sono riuniti davanti alle Poste diper manifestare ancora una volta il loro dissenso al cantiere e alle relative opere per i lavori didella tratta. Muniti di fischietti, striscioni e cartelloni decine di abitanti die dintorni hanno voluto dare un segnale soprattutto alle amministrazioni regionali. Presenti al ‘Sit-in’ anche i sindaci die Mozzo, due dei comuni ampiamente coinvolti nella questione. “Non siamo completamente contro il, èsui, ma non in queste modalità: stiamo parlando di un ...

(FERPRESS) – Bergamo, 5 FEB – Al via oggi la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Bergamo, futuro hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile, nel cui progetto rientra anche il rad ...LA DIRETTA WEB. Primo banco di prova per il cantiere del raddoppio ferroviario e per i servizi sostitutivi per i pendolari: in molti optano per il servizio punto a punto da Ambivere, Pontida e Calusco ...(FERPRESS) – Roma, 5 FEB – È stato pubblicato il bando per la linea Orte – Falconara. Lo stralcio in gara, da 95 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, prevede la realizzazione di un second ...