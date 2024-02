Rabiot Juve | dalla Spagna indicano un possibile futuro in Liga

(Di lunedì 5 febbraio 2024), qualeper il centrocampista?sono certi possa anche essere innella prossima stagione, qualeper il centrocampista?sono certi possa anche essere innella prossima stagione. Infatti come riportato dall’emittente catalana 3Cat, nel suo programma Esport3, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il francese. Adrien è in scadenza con i bianconeri a giugno e ancora non si è parlato di unrinnovo.

La ' Prima Pagina IN Edicola ' anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all' Inter .

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

Gli scambi con Darmian hanno creato il fattore sorpresa nella zona in cui galleggiavano Kostic, Rabiot e Danilo, come si è visto nell’azione del gol. La Juve si è ritrovata sotto nel momento in cui ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.Cuadrado cerca di convincere il pupillo di Allegri a seguirlo all’Inter, i nerazzurri pronti a piazzare un altro colpo a parametro zero La scorsa estate Juan Cuadrado, svincolatosi dalla Juventus dopo ...