Qui il primo impianto italiano per il recupero di metalli preziosi da schede elettroniche con processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – E' ilper ildidacon. Lo realizza Iren a Terranuova Bracciolini, che per l'operazione mette in pista un investimento di 5 milioni. Lo stabilimento, da 2.500 metri quadrati di superficie, dovrebbe cominciare ad accogliere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed, i cosiddetti Raee, già al termine del 2024: dopo l'avvio dei lavori di adeguamento al capannone che lo ospiterà, "prevediamo di fare le prove di esercizio tra ottobre e novembre, per essere sostanzialmente operativi entro fine ...

Ad Amici 23 Mida ha saputo del disco di platino per Rossofuoco e si è emozionato. Poi ò a dedica speciale per sua mamma L'articolo Mida scopre di ... (novella2000)

Monteriggioni (Siena), 2 febbraio 2024 - "Nel giro di due anni al massimo andremo in una sede più ampia per l’ Officina dove produciamo il plasma ... (lanazione)

La pista era favorevole per un’impresa simile, ma resta comunque clamorosa la rimonta di Max Langenhan nella tappa di Coppa del Mondo di Slittino in ... (oasport)

Arezzo, 5 febbraio 2024 – E' il primo impianto italiano per il recupero di metalli preziosi da schede elettroniche con processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale. Lo realizza Iren a Terran ...Prima carica, diritto deciso nell'altro angolo ...La partita di Musetti finisce praticamente qui. Non vince più un game fino al 4-0 Serbia nel terzo set, chiede un mefical time-out per un problema ...Il conduttore e direttore artistico di Sanremo al primo incontro con i giornalisti: "Un altro anno qui Penso che cinque siano sufficienti". E sui trattori all'Ariston: "Non so nulla, ma la loro prote ...