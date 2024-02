Questo articolo non dimostra che i vaccini anti Covid-19 causano la sindrome VEXAS

Sei indeciso se fare qualcosa in una determinata situazione? Fallo sempre per la trama. E' questo il nuovo trend su ... (247.libero)

Non sai se leggere questo articolo? “Do it for the plot”

Sei indeciso se fare qualcosa in una determinata situazione? Fallo sempre per la trama. E’ questo il nuovo trend su TikTok della Gen Z. ‘Do it for ... (luce.lanazione)