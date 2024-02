Questa fila di trattori non c’entra con le proteste degli agricoltori italiani

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 25 gennaio 2024 è stata pubblicata su Facebook una foto che ritrae unadilungo un viale alberato. Lo scatto immortala da una prospettiva aerea e in profondità questo convoglio di mezzi agricoli in pieno giorno. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Verona. Silenzio in TV». Due giorni dopo, un contenuto simile è stato diffuso su X. Il riferimento è alle attuali manifestazionicontro le politiche agricole dell’Unione europea (UE) che si stanno svolgendo in diversi Paesi, come Portogallo, Germania, Francia e Paesi Bassi e Italia. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo scatto è reale, ma non mostrache protestano a ...