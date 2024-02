Quelli che subentrano | ossia l' importanza di far fruttare i minuti concessi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il valore della speranza. Che non è un film neorealista di Pietro Germi, ma né più né meno ciò che muove a seguire novantadi pallone, roba impensabile per coloro che sono nati ben dopo il Duemila: come a fantacalcio, tutto sta nell’allocare le risorse ottimizzandole, e poi ci si affida, perché la situazione non dipende più dall’artefice. Per questi motivi, un 3-2 in rimonta è forse il risultato più bello che ci sia, per chi lo consegue e certo non per chi lo subisce (pure in precedente vantaggio per 1-2): il doppio ribaltone è gioia e adrenalina, chiedere al Bologna per qualcosa in più. Sempre più allenatori dichiarano l’di chi subentra o addirittura non trova spazio in campo, nel maxicalcio di oggi dove bisogna stare sempre concentrati e non inficiare l’umore collettivo: ma non è da tutti rendere bene partendo dalla panchina, senza ...