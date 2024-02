Quattro visite in pronto soccorso | ma un 38enne di Vicenza muore per emorragia

Presentata la mappa aggiornata per il triennio 2024-2026. Le nuove località sono Apecchio (Pesaro-Urbino), Bagnone (Massa Carrara), Roseto Valfortore (Foggia) e Sinalunga (Siena) ...VICENZA - Va quattro volte in ospedale per chiedere aiuto a causa di una cisti inguinale infetta ma, una volta dimesso, muore per una grave emorragia: è la drammatica fine di Matteo ...Anziani Milano WELFARE. RSA, IL COMUNE AVVIERÀ UNA PROCEDURA DI CONCESSIONE PER LE STRUTTURE ‘VIRGILIO FERRARI’ E ‘CASA PER CONIUGI’ Deciso lo stralcio dal partenariato pubblico privato in corso e ...