Quarto ponte | si parte | Pronto per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Febbraio, marzo al più tardi, comunque questione di settimane. A breve cominceranno i lavori per la realizzazione deldi Lecco. Lo conferma pure il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini (nella foto), vicino alla premier Meloni, che sta seguendo la questione. "Dovrebbero iniziare tra fine febbraio e inizio marzo", assicura. A occuparsi in tutto e per tutto dell’opera saranno i tecnici di Anas, che l’hanno progettata. È stato approvato un decreto-legge. "Le norme introdotte hanno l’obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026", spiegano da Palazzo Chigi. Ilcosterà 35 milioni. Sarà un nuovo viadotto accanto all’attuale Terzo ...