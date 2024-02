Quarta Repubblica | stupro a Catania e analisi amichettismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il prossimo episodio del talk show ‘‘, condotto da Nicola Porro e in onda su Retequattro, promette una serata di discussioni intense e cruciali sullo scenario attuale. Il programma, incentrato sull’della politica e dell’economia, punterà i riflettori sullodi gruppo avvenuto a, coinvolgendo gli ospiti in un dibattito approfondito sulla questione. Inoltre, ci sarà uno spazio dedicato all’dell’, con due inchieste che faranno tappa a Torino e Roma. La partecipazione di eminenti figure del panorama attuale, tra cui Alessandro Sallusti e Emiliano Fittipaldi, promette un dibattito stimolante e incisivo. Ma cosa riveleranno le inchieste su Torino e Roma?: il caso ...

Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ...Vittoria sudata per Mahut e Roger-Vasselin contro i cinesi di Taipei. Vita facile per i cechi contro Israele. Si riapre la sfida sudamericana tra Cile e Perù ...“Basta amichettismo”, aveva detto in tv la premier attaccando la sinistra. Ma tra le nomine fatte dal governo spuntano sessanta nomi con la tessera a destra ...