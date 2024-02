Quarta Repubblica | le anticipazioni di lunedì 5 febbraio 

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Domani sera,5 febbraio, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata lo stupro di gruppo a Catania. Spazio poi all’attualità con i casi che riguardano Vittorio Sgarbi e Beatrice Venezi. Leggi anche –> Asia e Fiore Argento si raccontano tra gioie e dolori: dichiarazioni e retroscena E ancora, continua il viaggio sull’amichettismo che fa tappa a Torino e a Roma con due inchieste. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Emiliano Fittipaldi, Pietro Castellitto, Lucetta Scaraffia, Filippo Facci e Brando Benifei. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Questa sera torna l’appuntamento con “ Quarta Repubblica ”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima ... ()

ASCOLTI TV 29 GENNAIO 2024 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 29 GENNAIO 2024 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – ... (bubinoblog)

La grande notte della musica è arrivata: luccicanti, ecco i Grammy Awards 2024. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles questa sera, dalle 20 orario americano, ovvero dalle ore 2 di notte del 5 febbraio ...Vittoria sudata per Mahut e Roger-Vasselin contro i cinesi di Taipei. Vita facile per i cechi contro Israele. Si riapre la sfida sudamericana tra Cile e Perù ...“Basta amichettismo”, aveva detto in tv la premier attaccando la sinistra. Ma tra le nomine fatte dal governo spuntano sessanta nomi con la tessera a destra ...