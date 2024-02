Quanto vale oggi la Nutella

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sembra bizzarro scriverlo, ma laveglia su di me ogni notte. Non perché io abbia un cane che si chiama così, anche se in effetti un conoscente ha scelto propriocome nome per la sua amica a quattro zampe. E neanche perché abbia le visioni e mi immagini che una balia di sessant’anni, cioè quelli che nel 2024 compie la, stia a sorvegliare i miei sonni. No, più banalmente sul mio comodino ho uno di quei grossi vasetti diche la Ferrero, in un anno che non ricordo, ha scelto di trasformare in lampade. Mi incuriosisce pensare che questo sia in effetti l’unico oggetto legato così strettamente a un brand non-di-design che ho in casa. Se ci riflettiamo bene, però, forse non dovrei stupirmi. Dopotutto laè molto più che un prodotto dolciario, una ...