Quanto titanio c’è nel Samsung Galaxy S24 Ultra? Ce lo dice JerryRigEverything

Confronto tra Samsung Galaxy S24 Ultra e iPhone 15 Pro: il disassemblaggio rivela differenze cruciali nella qualità del titanio e dei costi di produzione.Apple considera i modelli di iPhone 15 Pro più caldi rispetto agli iPhone precedenti come un "comportamento previsto", secondo quanto abbiamo appreso. Tuttavia, i possessori di iPhone 16 Pro potrebber ...Partendo dalle route dei rover create dalla NASA, un'azienda ha sviluppato gomme in nichel-titanio per bici e auto che non si forano mai.