Quanto guadagnano gli ospiti a Sanremo 2024? Compensi da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024)si avvicina. La 74esima edizione è ai blocchi di partenza.costa la kermesse: tutti idella manifestazione., i conti in tasca alla kermesse canora (ilcorrieredellacitta.com)sta per cominciare. Martedì 6 febbraio comincerà la 74esima edizione della kermesse. Un sollievo per gli estimatori, ma questa manifestazione non vedrà soltanto la musica protagonista. L’Ariston è uno specchio sul mondo del glamour e dell’attualità. Infatti le scelte della kermesse riflettono per una settimana l’opinione pubblica: non si parla d’altro. Le prime curiosità, una volta svelati partecipanti, cantanti in gara e co-conduttori, riguardano iprende chi e perchè. Senza ...