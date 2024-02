Quanto cibo buttiamo nella pattumiera? Tutti i dati del rapporto Spreco Zero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bologna, 5 febbraio 2024 – In Italia si continua a buttare via notevoli quantità di. Loalimentare lungo la filiera, daemerge dal report dell'Osservatorio Waste watcher international con idel "Caso Italia" 2024, ammonta a 13,155 miliardi di euro ed è pari a 4,207 milioni di tonte digettato via. “È una somma che si attesta un po’ sotto un punto percentuale di Pil di valore economico e la maggior parte si concentra nellodomestico”, spiega il professor Andrea Segrè, presidente di Waste Watchers International Osservatorio. Dal, infatti, emerge come oltre 800milioni di euro disiano stati gettati via direttamente dai produttori, e una ...