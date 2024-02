Quando spetta l’imposta agevolata su successioni e donazioni? La verità poco conosciuta

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024)permette di risparmiare sulle spese successive ad una donazione o ad una eredità ricevuta.si ottiene? Le persone che ricevono in eredità o in donazione un bene immobiliare devono – secondo la Legge – corrisponderedi successione e donazione. In alcuni casi può essere ridotta. Come risparmiare sulle imposte di successione (Informazioneoggi.it)La normativa impone aliquote e franchigie perdi successione e di donazione. Le percentuali e i limiti sono differenti in base al grado di parentela. L’aliquota sarà del 4% per i trasferimenti in favore del coniuge o dei parenti in linea retta sul totale del valore netto eccedente la quota di 1 milione di euro. Per fratelli e sorelle l’aliquota è del 6% e si applica su una franchigia di 100 mila euro. Stessa ...