Quando si gioca il recupero Napoli-Sassuolo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tre risultati utili consecutivi anon si vedevano da un po', ed è per questo che fungono da luce in fondo al tunnel della crisi che fin da inizio stagione attanaglia gli azzurri. Mazzarri ha vinto le ultime due gare in casa, soffrendo e non poco con Salernitana e Verona, e ha pareggiato...