PUNTI DI VISTA Il caso Kenneth Smith

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 25 gennaio 2024, notizia che ha fatto il giro del pianeta, in Alabama è stato giustiziato, primo detenuto al mondo messo a morte con una maschera ad azoto. L’esecuzione è avvenuta dopo che la Corte suprema federale aveva negato l’ultimo appello degli avvocati per fermare il boia. Una breve riflessione è obbligatoria,l’enormità del. Per parlare di orrore basterebbe soffermarsi sulla procedura utilizzata, con la morte per soffocamento intervenuta dopo 22 minuti di agonia. Gli elementi più allucinanti della vicenda sono però a mio avviso altri. Il primo è che nel novembre 22, i carnefici del carcere di Holman avevano già provato ad ucciderlo, tramite iniezione letale. Legato sul lettino nella “camera della morte” hanno cercato di iniettargli una miscela letale di sostanze chimiche. Per più di ...