Puglia | oltre sedici milioni di presenze turistiche nel 2023 Dati presentati alla Bit di Milano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Di seguito il comunicato: Per lail 2024 diventa il punto di partenza per valorizzare la trasversalità del turismo. La nuova direzione è stata presentata oggiBIT dinel corso della conferenza istituzionale dedicata a #wearein2024 Performance, Strategie e Sviluppo Turistico della Destinazione. “Lanelsupera 16dicon un +4% sullo scorso anno ed un +8% di incremento degli arrivi – ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione– . Crescita record dei flussi stranieri con un +22% degli arrivi e +16% delle: un turista su tre, in media, viene dall’estero. Tiene bene il turismo nazionale. Aumenta anche ...

Nella settimana dall’11 al 17 dicembre più di mille persone in Puglia sono state contagi ate dall’ influenza . Circa cento in più rispetto al dato ... (noinotizie)

Nella settimana dall’11 al 17 dicembre 979 persone in Puglia sono state contagi ate dall’ influenza . Circa cento in più rispetto al dato della ... (noinotizie)

MICHELE MININNI - Il due febbraio è stato celebrato in tutto il mondo il World Wetlands Day (WWD), la Giornata Mondiale delle Zone Umide. Questo evento ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza su ...In Puglia ogni anno vengono sprecate 250 tonnellate di cibo ...dalla coltivazione alla tavola e oltre". Per Maraschio "trasformare i sistemi agroalimentari rendendoli più efficienti, inclusivi e ...“Per una serie di ragioni il turismo in Puglia non è solo un obiettivo ma è anche uno strumento per comunicare tutto il resto – ha detto il presidente della ...