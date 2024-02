Psg sulle tracce di Osimhen | scelto come erede di Mbappè

(Di lunedì 5 febbraio 2024) The Telegraph – L’edizione odierna del quotidiano inglese, ha evidenziato l’interesse del Psg per Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il PSG piomba a gran forza su Rafa Leao ed è pronto a presentare un’offerta indecente pur di portarlo a Parigi. Il Milan ascolta e nel frattempo si guarda attorno. Ripetiamolo insieme. Le bandiere nel ...Secondo quanto annunciato da The Telegraph, giornale inglese, il PSG sarebbe piombato su Victor Osimhen, attaccante del Napoli, individuato come erede di ...L'attaccante del Napoli sarebbe stato individuato come erede di Kylian Mbappè, sempre più destinato al Real Madrid.