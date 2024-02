Proteste | elezioni rinviate e ombre esterne Il Senegal come il Mali?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Che il Piano Mattei sia utile per capire e interpretare in maniera diversa l’Africa è una contingenza oggettiva su cui stanno convergendo analisti, imprese e mondo associativo. Ma l’urgenza di un’azione corale è data, oggi ancora di più, da fronti che si stanno complicando in maniera pressoché simultanea. Dopo il, ecco ilad aprire una fase di fortissime tensioni tra politica, cittadini e media, Paese diventato de facto un soggetto anti-occidentale dopo le lunghissime relazioni con la Francia. Da tempo il Sahel è diventato l’epicentro di due movimenti tellurici,il terrorismo jihadista e l’espansione dell’influenza russa tramite il gruppo Wagner, al fine di escludere l’occidente. Qui Dakar Dopo le violentedi piazza che hanno visto l’arresto di uno o due (non è ancora certo) esponenti di ...