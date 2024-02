Protesta trattori a Roma | percorso e orario di arrivo | dove sarà il presidio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sono partiti alle 7 di lunedì 5 febbraio 2024 iche si trovavano al, organizzato da Riscatto agricolo, nei pressi del casello Valdichiana dell’A1, in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo). Da qui, per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all’esterno dell’autostrada.dei– ilcorrieredellacitta.comIl serpentone di circa 250– questo il numero dei mezzi dato dagli organizzatori – si è spostato verso la Cassia, via scelta per raggiungeresi aggregheranno al resto deiprovenienti da tutta Italia. Le 17 l’ora prevista per l’. Il nuovoallestito in zona ...

Spero che i disagi per il traffico in Italia siano ridotti al minimo, e qui parlo da ministro, ma sono idealmente al loro fianco sul trattore". Con queste parole il ministro delle Infrastrutture, ...La protesta degli agricoltori italiani non accenna a placarsi. Anche domenica, in diverse regioni, i contadini hanno portato i loro trattori in strada per esprimere il loro dissenso verso le politiche ...Come annunciato è iniziata intorno alle 9 la protesta degli agricoltori che dalla Romagna e dalle altre province si sono dati appuntamento al casello ...