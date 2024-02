Protesta dei trattori | si riaccende un fronte ‘caldo’ in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladeiprende sempre più piede in, ma gli agricoltorini non sono nuovi a questo genere di manifestazioni. Questa volta la mobilitazione è scattata sull'onda lunga delle agitazioni in altri Paesi europei, in primis in Francia e Germania, ma i 'nostri' contadini si sono distinti anche in passato nell'aver